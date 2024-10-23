Световое шоу на стенах Казанского Кремля продлено до 25 октября

В 16-м по счету саммите, который стартовал 22 октября, подтвердили участие представители 33 государств. Во второй день мероприятия, 23 октября, состоится заседание XVI саммита БРИКС в узком составе и заседание в расширенном составе. Далее последует церемония официальной встречи глав делегаций — участников XVI саммита БРИКС и торжественный прием. Подробнее о программе — на сайте.