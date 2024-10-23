Cradle Of Filth выпустили новый сингл Malignant Perfection и клип на него

Английская метал-группа Cradle Of Filth представила шестиминутный трек Malignant Perfection. На песню также вышло музыкальное видео, которое, по словам фронтмена Дэни Филта, является «ужасающей данью уважения» фильму «Канун Дня всех святых» (2013).
Филт добавил, что Malignant Perfection прославляет время, когда грань между жизнью и смертью становится самой тонкой, пишет Louder.
Напомним, что последний крупный релиз группы под названием Existence Is Futile вышел в 2021 году. В июле 2023-го Cradle Of Filth начали работу над следующим студийным альбомом. Однако процесс постоянно прерывался из-за гастролей или личных обстоятельств участников.
Ранее Дэни Филт рассказал, что долгожданная пластинка, в которую войдет обещанный фит с Эдом Шираном, увидит свет в 2025 году.