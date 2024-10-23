В Самаре проведут фестиваль авторской песни в честь 80-летия Валерия Грушина

В этом году Валерию Грушину исполнилось бы 80 лет. Он погиб в 22 года, когда спасал тонущих детей. В его честь уже много лет проводится Грушинский фестиваль (12+) — визитная карточка Самарской области. А честь юбилея Грушина также проведут фестиваль авторской песни «Полюс мужества» (12+).
— В рамках фестиваля по всей Самарской области проходят обширные мероприятия, — уточнила пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Концерты проходят в домах культуры, в залах Универстудии и Самарского университета. 23 октября в 19.00 в Универстудии пройдет вечер памяти Валерия Грушина (12+), где выступят Эдуард Филь, Борис Есипов, Юрий Карпов и др. А на 25 октября запланирован итоговый концерт фестиваля «Полюс мужества», на котором выступит также специальный гость из Москвы Андрей Козловский.