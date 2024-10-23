В Самаре проведут фестиваль авторской песни в честь 80-летия Валерия Грушина

В этом году Валерию Грушину исполнилось бы 80 лет. Он погиб в 22 года, когда спасал тонущих детей. В его честь уже много лет проводится Грушинский фестиваль (12+) — визитная карточка Самарской области. А честь юбилея Грушина также проведут фестиваль авторской песни «Полюс мужества» (12+).