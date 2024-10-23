Проезд в Новой Москве перекроют 27 октября из-за съемок кинофильма

По информации ведомства, местный проезд перекроют для автомобильного движения. Причиной ограничений для водителей станут запланированные в данном месте съемки кинофильма. Однако движение собираются перекрывать на больше, чем на пять минут. О том, какой фильм снимают в районе Вороново, информация отсутствует.
До этого московский департамент транспорта сообщил о восстановлении движения трамваев по прежним маршрутам на улице Стромынке в районе остановки «Трамвайное депо имени Русакова». Ранее здесь задерживались маршруты № 7 и 13, после чего пути следования транспорта временно изменили.
В ведомстве рассказали и о восстановлении автомобильного движения в районе дома № 36 в Окружном проезде на СВХ. Здесь ранее произошло дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля столкнулись на дороге, из-за чего сформировалась автомобильная пробка длиной примерно в километр. Водителей просили объезжать данный участок, пока условия для движения машин не восстановятся.