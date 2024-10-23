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Проезд в Новой Москве перекроют 27 октября из-за съемок кинофильма

С 14:00 27 октября до 04:00 28 октября закроют проезд между кварталами № 361 и № 293 в районе Вороново в ТиНАО российской столицы, сообщает телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Съемки фильма.
Источник: Shutterstock

По информации ведомства, местный проезд перекроют для автомобильного движения. Причиной ограничений для водителей станут запланированные в данном месте съемки кинофильма. Однако движение собираются перекрывать на больше, чем на пять минут. О том, какой фильм снимают в районе Вороново, информация отсутствует.

До этого московский департамент транспорта сообщил о восстановлении движения трамваев по прежним маршрутам на улице Стромынке в районе остановки «Трамвайное депо имени Русакова». Ранее здесь задерживались маршруты № 7 и 13, после чего пути следования транспорта временно изменили.

В ведомстве рассказали и о восстановлении автомобильного движения в районе дома № 36 в Окружном проезде на СВХ. Здесь ранее произошло дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля столкнулись на дороге, из-за чего сформировалась автомобильная пробка длиной примерно в километр. Водителей просили объезжать данный участок, пока условия для движения машин не восстановятся.

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