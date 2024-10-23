Проезд в Новой Москве перекроют 27 октября из-за съемок кинофильма

По информации ведомства, местный проезд перекроют для автомобильного движения. Причиной ограничений для водителей станут запланированные в данном месте съемки кинофильма. Однако движение собираются перекрывать на больше, чем на пять минут. О том, какой фильм снимают в районе Вороново, информация отсутствует.