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«Пережил предательство двух матерей»: О своей жизни в детдоме рассказал актер сериалов «Тайны следствия» и «Глухарь»

Какой совет дал детдомовцам звезда сериала «Глухарь» Николай Перминов в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове звезда «Тайны следствия», известный актер Николай Перминов встретился с воспитанниками и выпускниками детских домов. Их объединила непростая судьба: Николай, как и каждый ребенок в зале, тоже рос без семьи. А еще — пережил предательство двух матерей, но не сломался и добился успеха в жизни.

«НАЗВАЛА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМ».

До громких ролей в сериалах «Тайны следствия» и «Глухарь», до гастролей в США и успешной карьеры Николай был просто мальчиком Колей.

— На второй день жизни от меня отказалась родная мать. Уже позже восьмимесячного сироту забрала бездетная женщина. Дала имя и фамилию: Коля Перминов. Но в два годика органы опеки забрали меня обратно в детский дом, потому что приемная мать морила голодом. В свою очередь женщина написала отказную, в которой называла меня умственно отсталым.

До восьмого класса Николай жил в разных детских домах Магаданской области. Холодные стены приютов и голод подтачивали здоровье.

— На уроках труда приходилось мастерить гробы для умирающих товарищей: нас было пятнадцать, пятеро умерли.

Часто мальчик вставал рано утром и брел несколько километров до моря. Там мог сидеть на берегу часами. Наблюдал за играющими в воде касатками и завидовал их беззаботности.

«ПЕРМИНОВ — НА СЪЕМКАХ».

Все изменилось, когда детдомовец впервые попал в кинотеатр. Яркость красок, захватывающие истории и перевоплощения героев поразили.

— С тех пор каждая раздобытая копейка уходила на билеты в кино. У меня появилась мечта — стать актером.

В Ростове звезда «Тайны следствия», известный актер Николай Перминов встретился с воспитанниками и выпускниками детских домов.

Через несколько лет его и троих других воспитанников детского дома перевели в Ленинград, учиться на столяров-паркетчиков. Но учеба не ладилась — каждую свободную минуту Николай проводил на Ленфильме: то камеры помогал перенести, то придерживал костюмы на примерке… Через год уже снимался в массовке, а еще через пару лет появилась и первая роль — в фильме «Собачье сердце». И тогда успех хлынул лавиной.

— Я едва успевал перемещаться с одной съемочной площадки на другую. В журнале преподаватели делали отметку «Перминов — на съемках».

«ВЫБРАЛ СВОЙ ПУТЬ — ИДИ ДО КОНЦА».

Потом было многое: армия, работа охранником и посудомойщиком, и даже карьера танцора. Но Николай всегда оставался верен себе и своей мечте. Поэтому в 2009 году окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене, снимался в рекламе, а потом и в кино.

— Выбрал свой путь — иди до конца, — именно эта его фраза стала главной идеей встречи с детдомовцами.

Ее образ Николай изобразил на холсте прямо на сцене, ее же вписал в стихи собственного сочинения. И именно ее, признавались дети, они запомнили после встречи.

— Получается, что мечты действительно сбываются. Главное — действовать и верить, — улыбнулся один из присутствующих ребят.