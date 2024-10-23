«Пережил предательство двух матерей»: О своей жизни в детдоме рассказал актер сериалов «Тайны следствия» и «Глухарь»

В Ростове звезда «Тайны следствия», известный актер Николай Перминов встретился с воспитанниками и выпускниками детских домов. Их объединила непростая судьба: Николай, как и каждый ребенок в зале, тоже рос без семьи. А еще — пережил предательство двух матерей, но не сломался и добился успеха в жизни.
«НАЗВАЛА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМ».
До громких ролей в сериалах «Тайны следствия» и «Глухарь», до гастролей в США и успешной карьеры Николай был просто мальчиком Колей.
— На второй день жизни от меня отказалась родная мать. Уже позже восьмимесячного сироту забрала бездетная женщина. Дала имя и фамилию: Коля Перминов. Но в два годика органы опеки забрали меня обратно в детский дом, потому что приемная мать морила голодом. В свою очередь женщина написала отказную, в которой называла меня умственно отсталым.
До восьмого класса Николай жил в разных детских домах Магаданской области. Холодные стены приютов и голод подтачивали здоровье.
— На уроках труда приходилось мастерить гробы для умирающих товарищей: нас было пятнадцать, пятеро умерли.
Часто мальчик вставал рано утром и брел несколько километров до моря. Там мог сидеть на берегу часами. Наблюдал за играющими в воде касатками и завидовал их беззаботности.
«ПЕРМИНОВ — НА СЪЕМКАХ».
Все изменилось, когда детдомовец впервые попал в кинотеатр. Яркость красок, захватывающие истории и перевоплощения героев поразили.
— С тех пор каждая раздобытая копейка уходила на билеты в кино. У меня появилась мечта — стать актером.
В Ростове звезда «Тайны следствия», известный актер Николай Перминов встретился с воспитанниками и выпускниками детских домов.
Через несколько лет его и троих других воспитанников детского дома перевели в Ленинград, учиться на столяров-паркетчиков. Но учеба не ладилась — каждую свободную минуту Николай проводил на Ленфильме: то камеры помогал перенести, то придерживал костюмы на примерке… Через год уже снимался в массовке, а еще через пару лет появилась и первая роль — в фильме «Собачье сердце». И тогда успех хлынул лавиной.
— Я едва успевал перемещаться с одной съемочной площадки на другую. В журнале преподаватели делали отметку «Перминов — на съемках».
«ВЫБРАЛ СВОЙ ПУТЬ — ИДИ ДО КОНЦА».
Потом было многое: армия, работа охранником и посудомойщиком, и даже карьера танцора. Но Николай всегда оставался верен себе и своей мечте. Поэтому в 2009 году окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене, снимался в рекламе, а потом и в кино.
— Выбрал свой путь — иди до конца, — именно эта его фраза стала главной идеей встречи с детдомовцами.
Ее образ Николай изобразил на холсте прямо на сцене, ее же вписал в стихи собственного сочинения. И именно ее, признавались дети, они запомнили после встречи.
— Получается, что мечты действительно сбываются. Главное — действовать и верить, — улыбнулся один из присутствующих ребят.