«Пережил предательство двух матерей»: О своей жизни в детдоме рассказал актер сериалов «Тайны следствия» и «Глухарь»

Через несколько лет его и троих других воспитанников детского дома перевели в Ленинград, учиться на столяров-паркетчиков. Но учеба не ладилась — каждую свободную минуту Николай проводил на Ленфильме: то камеры помогал перенести, то придерживал костюмы на примерке… Через год уже снимался в массовке, а еще через пару лет появилась и первая роль — в фильме «Собачье сердце». И тогда успех хлынул лавиной.