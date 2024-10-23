Проект «Волшебный Байкал» обсудили в Минстрое РФ

Совещание, посвященное реализации проекта «Волшебный Байкал» на территории Иркутской области прошло в министерстве строительства и ЖКХ РФ. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудил необходимые шаги с заместителем министра Юрием Гордеевым.
Проект «Волшебный Байкал» является частью федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» и включает в себя не только строительство крупных всесезонных курортов на берегах озера, но и необходимое развитие инфраструктуры, в том числе строительство дорог и причалов.
Строительство предполагается сразу в двух точках: недалеко от поселка Тальцы и в Байкальске. В обоих случаях появление крупных современных курортных комплексов даст толчок к развитию территорий, создаст новые рабочие места и требует целого ряда мероприятий, обеспечивающих их строительство. Входят в список берегоукрепление на Ангаре, прокладку коммунальных сетей, строительство дорог, организацию парковок, благоустройство и многое другое.
— Для Иркутской области проект «Волшебный Байкал» имеет стратегическое значение. Сейчас наша главная задача — своевременное строительство обеспечивающей инфраструктуры. Поэтому прорабатываем возможность привлечения средств из разных федеральных программ, — подчеркнул Игорь Кобзев.