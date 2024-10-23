Проект «Волшебный Байкал» обсудили в Минстрое РФ

Строительство предполагается сразу в двух точках: недалеко от поселка Тальцы и в Байкальске. В обоих случаях появление крупных современных курортных комплексов даст толчок к развитию территорий, создаст новые рабочие места и требует целого ряда мероприятий, обеспечивающих их строительство. Входят в список берегоукрепление на Ангаре, прокладку коммунальных сетей, строительство дорог, организацию парковок, благоустройство и многое другое.