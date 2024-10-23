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Проект «Волшебный Байкал» обсудили в Минстрое РФ

Губернатор Игорь Кобзев доложил о развитии туристической инфраструктуры заместителю министра Юрию Гордееву.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Совещание, посвященное реализации проекта «Волшебный Байкал» на территории Иркутской области прошло в министерстве строительства и ЖКХ РФ. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудил необходимые шаги с заместителем министра Юрием Гордеевым.

Проект «Волшебный Байкал» является частью федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» и включает в себя не только строительство крупных всесезонных курортов на берегах озера, но и необходимое развитие инфраструктуры, в том числе строительство дорог и причалов.

Строительство предполагается сразу в двух точках: недалеко от поселка Тальцы и в Байкальске. В обоих случаях появление крупных современных курортных комплексов даст толчок к развитию территорий, создаст новые рабочие места и требует целого ряда мероприятий, обеспечивающих их строительство. Входят в список берегоукрепление на Ангаре, прокладку коммунальных сетей, строительство дорог, организацию парковок, благоустройство и многое другое.

— Для Иркутской области проект «Волшебный Байкал» имеет стратегическое значение. Сейчас наша главная задача — своевременное строительство обеспечивающей инфраструктуры. Поэтому прорабатываем возможность привлечения средств из разных федеральных программ, — подчеркнул Игорь Кобзев.