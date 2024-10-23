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Железнодорожный переезд в городе Миллерово закроют на два дня

23 и 24 октября будет закрыт ж/д переезд в городе Миллерово.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение двух дней будет закрыт ж/д переезд СФП (маслозаводской) станции Миллерово. Об этом сообщили местные власти.

Проезд должны были перекрыть сегодня, 23 октября, с 9 утра до 18 часов вечера. На такой же период ограничения собираются ввести 24 октября.

— Переезд будет недоступен в связи с ремонтом межрельсового настила и асфальтового покрытия междупутья, — уточнили в администрации города Миллерово.

Водителям рекомендуют объезжать участок через 963 км ПК 6 (район городского пруда) и 967 км ПК 5 (пересечение Вокзальной, Ростовской, Артиллерийской и Сергея Лазо).