Железнодорожный переезд в городе Миллерово закроют на два дня

В Ростовской области в течение двух дней будет закрыт ж/д переезд СФП (маслозаводской) станции Миллерово. Об этом сообщили местные власти.
Проезд должны были перекрыть сегодня, 23 октября, с 9 утра до 18 часов вечера. На такой же период ограничения собираются ввести 24 октября.
— Переезд будет недоступен в связи с ремонтом межрельсового настила и асфальтового покрытия междупутья, — уточнили в администрации города Миллерово.
Водителям рекомендуют объезжать участок через 963 км ПК 6 (район городского пруда) и 967 км ПК 5 (пересечение Вокзальной, Ростовской, Артиллерийской и Сергея Лазо).