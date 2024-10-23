Построенную с нуля трассу в Волго-Ахтубинской пойме показали с высоты

Ранее сообщалось, что этот долгожданный для региона инфраструктурный объект сегодня, 23 октября, осмотрел губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в настоящее время уже запущено движение по мосту через ерик Осинки, а полностью 4,5 км дороги будут открыты к концу 2024 года.