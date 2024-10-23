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Построенную с нуля трассу в Волго-Ахтубинской пойме показали с высоты

Строительство Третьего пускового комплекса в составе моста через Волгу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области выходит на финишную прямую.

Источник: Администрация Волгоградской области

Видео новой трассы с двумя мостами и развязками с высоты птичьего полета показала администрация региона, передает V102.RU.

Ранее сообщалось, что этот долгожданный для региона инфраструктурный объект сегодня, 23 октября, осмотрел губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в настоящее время уже запущено движение по мосту через ерик Осинки, а полностью 4,5 км дороги будут открыты к концу 2024 года.

Напомним, общая протяженность Третьего пускового комплекса составит 14 километров. Строительство разбито на два этапа: длина дороги на первом этапе — 4,5 км, в том числе 2 моста и транспортная развязка. Протяженность второго этапа — 9,7 км, включая 6 мостов, 10 водопропускных труб.

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