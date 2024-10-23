Минобороны: Россия поделится с Беларусью наработками ПВО и высокоточного оружия

Так, на заседании совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и России Белоусов заявил, что Москва и Минск продолжат совместную боевую подготовку на опыте спецоперации. Кроме того, российский министр сообщил, что Россия поделится с Беларусью передовыми наработками в области ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, а также применения высокоточного оружия.