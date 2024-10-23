Минобороны: Россия поделится с Беларусью наработками ПВО и высокоточного оружия

Министр обороны России Андрей Белоусов в Минске сказал о совместной боевой подготовке на опыте спецоперации и обмене военными наработками, сообщает ТАСС.
Так, на заседании совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и России Белоусов заявил, что Москва и Минск продолжат совместную боевую подготовку на опыте спецоперации. Кроме того, российский министр сообщил, что Россия поделится с Беларусью передовыми наработками в области ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, а также применения высокоточного оружия.
В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что, в целом, на коллегии «сверены часы» по ряду актуальных вопросов, передает пресс-служба оборонного ведомства. Отмечается, что основными в повестке стали вопросы противодействия попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирования региональной группировки войск, а также проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.
— Утвержден очередной план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий, — отметил Хренин достигнутый уровень взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Также белорусский министр назвал полным взаимопонимание между странами, указал на «совпадение позиций и единство мнений по всем обсуждаемым вопросам».
Кроме того, на заседании одобрили замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025», обсудили основные подходы к подготовке и проведению этого учения.
Кроме того, глава Минобороны России сказал о возможности применения ядерного оружия на агрессию против Беларуси.
Тем временем ЦИК высказался насчет изменения процедуры избрания президента Беларуси.