За год население Воронежской области сократилось почти на 12 тысяч человек

Численность населения Воронежской области по итогам 2023 года сократилась на 11,9 тысяч человек, или на 0,5%, следует из данных Воронежстата.
На 1 января 2024 года численность населения региона составила 2,273 миллиона человек, среди них 68,5% — горожане.
Согласно статистике, как и в предыдущие годы, в Воронежской области наблюдается значительное преобладание женского населения. Представительниц «слабого» пола в регионе больше на 173,8 тысячи, чем мужчин. Общее количество женщин в Воронежской области достигает 1,223 миллиона, в то время как мужчин — всего 1,05 миллиона.
Трудоспособное население региона на 2023 год составляло 57,5% от общего числа жителей, тогда как пенсионеров — 26,6%, а детей и подростков — 15,9%.
По прогнозам, с 2024 по 2026 годы население областного центра уменьшится на 11 тысяч — с 1,049 млн человек в 2023-м до 1,038 млн в 2026-м.