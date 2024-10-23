За год население Воронежской области сократилось почти на 12 тысяч человек

Согласно статистике, как и в предыдущие годы, в Воронежской области наблюдается значительное преобладание женского населения. Представительниц «слабого» пола в регионе больше на 173,8 тысячи, чем мужчин. Общее количество женщин в Воронежской области достигает 1,223 миллиона, в то время как мужчин — всего 1,05 миллиона.