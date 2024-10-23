Облепиховые сады почти за миллиард рублей появятся в районе Башкирии

В Стерлибашевском районе Башкирии зацветут облепиховые сады. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
Компания «Титан» реализует инвестиционный проект «Башкирская ягода». После правительственного заседания в формате «Инвестчас» инициативу включили в перечень приоритетных, и Министерство земельных и имущественных отношений республики без торгов предоставило участок.
Объем вложений оценивается в более 900 миллионов рублей. Стоит отметить, что инвестор вынужден работать вдолгую, поскольку первый урожай будет только через два-три года.
Планируется засадить 759 гектаров. Один облепиховый сад на площади 48 гектаров уже заложили, началось высаживание еще 20 тысяч саженцев на десяти га. 4,4 га уйдет под теплицу для садовой земляники.
— Следующий шаг — организовать полный цикл хранения и переработки продукции. Инициатива интересна, и я рад, что наши предприниматели не боятся пробовать новое, необычное. Наша задача — им помогать, поддерживать, — заявил Радий Хабиров.
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