В Екатеринбурге в ходе рейда забрали в участок 30 мигрантов

В Екатеринбурге днем 23 октября 2024 года сотрудники полиции провели рейд в отношении мигрантов. Мероприятие прошло в чайхане «Ташкент» на улице Амундсена, 119. В результате рейда в отдел полиции забрали 30 иностранцев.
— Сидели, ели в обед. Тут пришла полиция и задержала всех, кто похож на мигрантов. Хорошо, хоть успели счет оплатить, — передает telegram-канал «Дно Исети» слова очевидца.
Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили данную информацию и сообщили, что сотрудники ведомства проводили профилактическое мероприятие.
— На территории Ленинского района сотрудниками полиции Екатеринбурга проводилось плановое профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Результаты будут доведены позже, — рассказали в полиции.