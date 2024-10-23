Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге в ходе рейда забрали в участок 30 мигрантов

В Екатеринбурге из чайханы забрали в отдел полиции 30 мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге днем 23 октября 2024 года сотрудники полиции провели рейд в отношении мигрантов. Мероприятие прошло в чайхане «Ташкент» на улице Амундсена, 119. В результате рейда в отдел полиции забрали 30 иностранцев.

— Сидели, ели в обед. Тут пришла полиция и задержала всех, кто похож на мигрантов. Хорошо, хоть успели счет оплатить, — передает telegram-канал «Дно Исети» слова очевидца.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили данную информацию и сообщили, что сотрудники ведомства проводили профилактическое мероприятие.

— На территории Ленинского района сотрудниками полиции Екатеринбурга проводилось плановое профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Результаты будут доведены позже, — рассказали в полиции.