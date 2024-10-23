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Омские власти объявили войну зарплатам в конвертах

В региональном правительстве разрабатывают комплекс мер по противодействию нелегальной занятости.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 октября, в Омске состоялось первое заседание областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

С неофициальным трудоустройством и зарплатами в ковертах омские власти намерены бороться на трех уровнях. Данные о работодателях, начисляющих своим сотрудникам зарплату ниже МРОТ, комиссии предоставила федеральная налоговая служба.

Рабочие группы межведомственной комиссии будут работать во всех муниципальных образованиях региона. В них также будут включены представители Омского областного союза предпринимателей. В ближайшее время рабочие группы рассмотрят информацию по работодателям, попавшимся на серых схемах.