Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах может быть туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 1−7, максимальная днем — плюс 8−14 градусов.
До +14°С и в основном без осадков будет в Беларуси 24 октября
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла и преимущественно без осадков будет в Беларуси 24 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах может быть туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.