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До +14°С и в основном без осадков будет в Беларуси 24 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла и преимущественно без осадков будет в Беларуси 24 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +17° 6 м/с 59% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Mail.ru

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах может быть туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 1−7, максимальная днем — плюс 8−14 градусов.