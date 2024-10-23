До +14°С и в основном без осадков будет в Беларуси 24 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла и преимущественно без осадков будет в Беларуси 24 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.