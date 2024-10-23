В Иркутске прошли депутатские слушания по вопросу теплоснабжения города

— Мы уже неоднократно на площадке Думы обсуждали схему теплоснабжения и ее перспективы в городе Иркутске и пришли к выводу, что ситуация на грани критической, — отметил председатель Думы Евгений Стекачев. — По данным нашей администрации и БЭК, резерва всех гигакалорий, которые сейчас имеются на Ново-Иркутской ТЭЦ, хватит максимум до 2026 года. То есть после этого могут остановить свое развитие строительная, социальная отрасли.