В Иркутске прошли депутатские слушания по вопросу теплоснабжения города

В Думе Иркутска прошли депутатские слушания, посвященные схеме теплоснабжения областного центра. В обсуждении приняли участие представители ООО «Байкальская Энергетическая Компания» и администрации города.
— Мы уже неоднократно на площадке Думы обсуждали схему теплоснабжения и ее перспективы в городе Иркутске и пришли к выводу, что ситуация на грани критической, — отметил председатель Думы Евгений Стекачев. — По данным нашей администрации и БЭК, резерва всех гигакалорий, которые сейчас имеются на Ново-Иркутской ТЭЦ, хватит максимум до 2026 года. То есть после этого могут остановить свое развитие строительная, социальная отрасли.
Согласно приказу Минэнерго РФ от 2024 года, в Иркутске предусмотрено несколько мероприятий: техническое перевооружение бойлерных установок Ново-Иркутской ТЭЦ, строительство новых теплосетей в микрорайоне Зеленый и вывод местной котельной из эксплуатации. На 2025−2028 годы намечено переключение потребителей котельных «ИЗО», по ул. Баррикад, 63 и других, а также вывод котельных из эксплуатации.
Однако для кардинального решения проблемы требуется строительство как минимум двух дополнительных теплоисточников. Один — на территории Ново-Иркутской ТЭЦ. Второй предполагается расположить в правобережной части города. Общая стоимость реализация данных проектов составляет примерно 33 млрд рублей. В противном случае, невозможно будет строить новые школы, детские сады, больницы и жилые дома — их просто не смогут обеспечить теплом.
— Сейчас мы ведем активную работу по исключению угольных и мазутных котельных. Остается только один вид топлива — газ. У нас нет магистрального газа, но есть технические решения, которые позволяют обустраивать емкости для хранения газа, и мы ориентируемся на это, — отметил генеральный директор ООО «Байкальская Энергетическая Компания» Олег Причко.
Необходимые средства возможно получить при содействии региональной и федеральной властей, за счет инфраструктурного кредита. Таким механизмом в Иркутске уже воспользовались для строительства теплового луча в предместье Рабочее.
Депутаты решили направить обращение губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации РФ, представляющим Приангарье, с просьбой вынести этот вопрос на федеральный уровень для дальнейшего решения, а также к председателю правительства региона Константину Зайцеву для организации совещания по текущей проблеме.
Еще раз депутаты планируют собраться для обсуждения данной проблемы в ноябре.