Названы причины подорожания такси в Москве с 25 октября

Цена поездок увеличится с 25 октября. Что интересно, собственный источник газеты прогнозирует рост стоимости проезда на такси «Комфорт» не на 3—4%, а на 25%. По его информации, километр пройденного пути подорожает с 12 до 15 рублей.
Кроме того, в стоимость подачи автомобиля теперь будут включать лишь 1 километр и 3 минуты пути. Ранее цену рассчитывали в двойном эквиваленте по отношению к данным показателям.
Компания «Яндекс» связывает повышение стоимости поездок с общим ростом цен. Ведь стоимость поездки определяется не только пройденными километрами и потраченными минутами, но и наличием платных опций, уровнем спроса на услуги такси и оплатой подачи автомобилей. Все эти характеристики проезда закладываются в общую цену при вызове машины.
Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой Мир» Валерий Корнеев связал рост цен на услуги перевозчиков с нехваткой водителей, что приводит к увеличению времени ожидания. В результате уже не водители или фирмы такси конкурируют за пассажиров, а наоборот, что позволяет компаниям поднимать цены на услуги.
Еще одной причиной продолжающегося роста стоимости поездок в такси становится и ужесточение требований к водителям. В ряде регионов России, например, запретили заниматься частным извозом иностранным мигрантам без российского гражданства. Кроме того, от таксистов требуют официальной регистрации хотя бы в качестве самозанятых плательщиков налога на профессиональный доход.