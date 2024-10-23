Названы причины подорожания такси в Москве с 25 октября

Еще одной причиной продолжающегося роста стоимости поездок в такси становится и ужесточение требований к водителям. В ряде регионов России, например, запретили заниматься частным извозом иностранным мигрантам без российского гражданства. Кроме того, от таксистов требуют официальной регистрации хотя бы в качестве самозанятых плательщиков налога на профессиональный доход.