«Выбирай сочинское»: мэр курорта предложил помощь местным фермерам

Помощь нацелена на поддержку развития субтропического сельского хозяйства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) мэра города.
Градоначальник Сочи подчеркнул, что уникальный климат курорта позволяет выращивать высококачественные продукты, такие как чай, форель, мед, которые пользуются спросом не только в городе, но и за его пределами.
Важно отметить, что для повышения узнаваемости бренда «Выбирай сочинское» и продвижения местных товаров необходимо активнее использовать муниципальные ярмарки и фермерские дворики, которых в Сочи уже 40. В качестве примера он привел выставку-ярмарку (6+), прошедшую в октябре на Мацесте.
Мэр также напомнил, что ранее обсуждал с депутатами меры поддержки местных производителей. На встрече с фермерами он подтвердил свою позицию и предложил дополнительную финансовую помощь.
Во время встречи с депутатским корпусом Прошунин также отметил рекордный рост числа самозанятых в Сочи в 2024 году, почти на 40%, а также появление двух тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства.