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«Выбирай сочинское»: мэр курорта предложил помощь местным фермерам

Глава Сочи Андрей Прошунин предложил увеличить субсидии для местных производителей.

Помощь нацелена на поддержку развития субтропического сельского хозяйства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) мэра города.

Градоначальник Сочи подчеркнул, что уникальный климат курорта позволяет выращивать высококачественные продукты, такие как чай, форель, мед, которые пользуются спросом не только в городе, но и за его пределами.

Важно отметить, что для повышения узнаваемости бренда «Выбирай сочинское» и продвижения местных товаров необходимо активнее использовать муниципальные ярмарки и фермерские дворики, которых в Сочи уже 40. В качестве примера он привел выставку-ярмарку (6+), прошедшую в октябре на Мацесте.

Мэр также напомнил, что ранее обсуждал с депутатами меры поддержки местных производителей. На встрече с фермерами он подтвердил свою позицию и предложил дополнительную финансовую помощь.

Во время встречи с депутатским корпусом Прошунин также отметил рекордный рост числа самозанятых в Сочи в 2024 году, почти на 40%, а также появление двух тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

торговля