В Волгоградской области открылся новый ФАП

Отметим, что развитие здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи — одно из ключевых направлений в деятельности органов власти Волгоградской области. Благодаря программе модернизации первичного звена, инициированной главой региона Андреем Бочаровым, планируется не только возведение 58 новых объектов здравоохранения, но и капремонт 96 уже функционирующих, а также пополнение материально-технической базы поликлиник и ЦРБ, привлечение специалистов в сельскую местность.