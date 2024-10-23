В Волгоградской области открылся новый ФАП

Медицинская организация рассчитана на прием более 1000 человек из ближайших населенных пунктов. Как сообщает облздрав, в учреждении есть все необходимое для приема пациентов. В типовом здании предусмотрена зона ожидания, кабинет фельдшера, процедурная, санузел и др., а благодаря программе «Земский фельдшер» штат организации укомплектован медицинским персоналом.
Напомним, что ФАП х. Попов — структурное подразделение Урюпинской ЦРБ. В течение последних нескольких лет в районе появились 4 новых медорганизации первичного звена, а также ведется обновление больницы, действует ЦАОП. Помимо всего прочего, в Урюпинске была построена онкополиклиника — филиал Волгоградского областного онкодиспансера.
ЦРБ снабжена автомобилями и медицинской аппаратурой — томографами, аппаратами ИВЛ и др. Специалисты — участковые терапевты, педиатры, фельдшеры и др. — привлекаются на рабочие места с помощью «земских» программ и губернаторской выплаты в размере 2 млн руб.
Отметим, что развитие здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи — одно из ключевых направлений в деятельности органов власти Волгоградской области. Благодаря программе модернизации первичного звена, инициированной главой региона Андреем Бочаровым, планируется не только возведение 58 новых объектов здравоохранения, но и капремонт 96 уже функционирующих, а также пополнение материально-технической базы поликлиник и ЦРБ, привлечение специалистов в сельскую местность.