Настоящий демографический провал создает эмиграция молодых женщин

Массы свои они к цивилизации потянут, конечно, но пока этого не произошло, я нашим дамам ехать в Китай не советую. Москвичка в китайскую деревню не поедет, петербурженка — тоже. А наши девушки из глубинки могут, столкнувшись с китайским женихом, и не разобраться, вряд ли они китайцев в жизни видели. А я их видела. В Петербурге их до сих пор много. И еще я недавно вернулась из поездки по Средней Азии. В Туркестане, в маленьком отеле B&B, я утром проснулась от ора китайцев. Вышла — в холле собирается на экскурсию семья из трех человек. Трое!!! Пенсионеры и дочь, почти моя ровесница. Я их спросила: вы почему никого не уважаете и так кричите? Им стало стыдно, хотя они почти ничего не поняли. До следующего обеда молчали. Впрочем, в холле развели бардак и оставили кучу еды. Через день в их номер заселились снова китайцы. Небо и земля! Говорили тихо, ели тихо, оба молодых парня отлично знали английский. Я их спросила, почему такая разница. «У нас много малообразованных людей».