Непогода не повлияла на работу аэропорта Пулково

В Петербурге с самого утра 23 октября бушует непогода. Сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, дожди с грозами и град — все это наблюдается в разных районах города. Из-за такой ситуации даже комплекс защитных сооружений привели в состояние повышенной готовности. Из-за таких новостей горожане и туристы, которые сегодня планируют улететь из Северной столицы, начали беспокоиться, ведь рейсы при плохой погоде могут отменить. Но переживать не стоит, разгул стихии не повлиял на работу аэропорта Пулково.