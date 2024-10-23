В Заксобрании Иркутской области обсудили финансирование образования

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло заседание Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. Обсуждались на нем изменения в областной бюджет на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, как недавно внесенные на очередной сессии областного парламента, так и планируемые.