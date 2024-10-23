В Заксобрании Иркутской области обсудили финансирование образования

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло заседание Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. Обсуждались на нем изменения в областной бюджет на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, как недавно внесенные на очередной сессии областного парламента, так и планируемые.
Председатель совета, глава регионального парламента Александр Ведерников подчеркнул, что депутаты настаивают на еще одной корректировке областного бюджета на 2024 год.
— Очевидно, что нужно увеличивать средства на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, компенсацию заимствований из дорожных фондов, строительство и капремонт соцобъектов и решение других проблем, о которых вы нам всегда говорите, — сказал Александр Ведерников.
О положении дел с бюджетами муниципальных образований членам Совета рассказала министр финансов Приангарья Наталия Бояринова. Доходы растут и объем совокупного долга постепенно снижается. Однако председатель Контрольно-счетной палаты региона Юлия Махтина отметила недостаточное исполнение региональных проектов: к началу октября освоено лишь 9,5 из запланированных 17 млрд рублей.
Финансирование сферы образования обсуждалось особо. Главы нескольких муниципалитетов рассказали о причинах, по которым на выплату зарплаты педагогам потребуются дополнительные средства. Например, иркутскому району необходимо еще 60 млн рублей. И все из-за того, что число детей в школах и детских садах возросло. Парламентарии отметили, что уже неоднократно поднимали вопрос изменения методики расчета субвенций. По словам вице-спикера парламента Натальи Дикусаровой, соответствующая законодательная инициатива находится в работе.
По итогам заседания Совет принял решение поддержать инициативу о корректировке областного бюджета этого года и вынес целый ряд рекомендаций к формированию областной казны на следующий год.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на очередной сессии Заксобрания были приняты изменения в областной бюджет на 2024 год — они коснулись увеличения финансирования на зарплаты педагогам, дорожного фонда региона и обеспечения льгот для участников СВО.