«Химикат используют для бальзамирования тел в моргах». Врач сказала, что белорусские школьники курят в электронных сигаретах

А доктор Пронина указала на то, что из-за агрессивного маркетинга, представляющего электронные сигареты безобидной системой с приятным вкусом и запахом, подростки не видят в них опасности. В то время как в составе жидкостей для электронных сигарет кроме никотина есть и другие опасные компоненты. Это, например, пропиленгликоль, вызывающий раздражение слизистой и аллергии, канцероген формальдегид, который еще используется для бальзамирования тел в моргах, ацетон и другие растворители.