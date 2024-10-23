«Химикат используют для бальзамирования тел в моргах». Врач сказала, что белорусские школьники курят в электронных сигаретах

Врач высшей квалификационной категории Татьяна Пронина рассказала, как связаны вейпы и бальзамирование тел в моргах, сообщает БелТА.
Проведенное в Беларуси исследование показало, что 15% белорусских старшеклассников курят электронные сигареты.
А доктор Пронина указала на то, что из-за агрессивного маркетинга, представляющего электронные сигареты безобидной системой с приятным вкусом и запахом, подростки не видят в них опасности. В то время как в составе жидкостей для электронных сигарет кроме никотина есть и другие опасные компоненты. Это, например, пропиленгликоль, вызывающий раздражение слизистой и аллергии, канцероген формальдегид, который еще используется для бальзамирования тел в моргах, ацетон и другие растворители.
— Если после вейпа кружится голова, то вы вдохнули ацетон, который используется для снятия лака с ногтей, — подчеркнула эксперт.
А витамин Е ацетат оседает в легких в виде липкой субстанции, вызывая тяжелое поражение легких — болезнь EVALI, которая не поддается лечению и не реагирует на антибиотики.
— Вейпы и электронные сигареты вызывают психологическую зависимость, так как не оставляют чувства насыщения у курящего, они обманчивы своей легкостью дыма, палитрой ароматов и вкусов, — подытожила медик.
Ранее депутат высказался про запрет электронных сигарет в Беларуси и России. Кроме того, белорусов предупредили об опасной болезни от электронных сигарет с симптомами Covid.
Тем временем Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси.