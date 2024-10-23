Врач сказала, что 15% белорусских старшеклассников курят вейпы

Так, врач высшей квалификационной категории Татьяна Пронина обратила внимание на то, что в течение последних лет в Беларуси сократилось количество потребителей сигарет, но выросло число вейперов. При этом люди, которые курят электронные сигареты, в основном, молодежь до 30 лет. А опрос более 3,5 тысячи школьников 7−10-х классов из 40 школ в Беларуси показал, что доля вейперов составляет 15%.