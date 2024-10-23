Врач сказала, что 15% белорусских старшеклассников курят вейпы

В Беларуси вейпы курят 15% белорусских школьников 7−10-х классов. Такие результаты исследования сообщили в НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, пишет БелТА.
Так, врач высшей квалификационной категории Татьяна Пронина обратила внимание на то, что в течение последних лет в Беларуси сократилось количество потребителей сигарет, но выросло число вейперов. При этом люди, которые курят электронные сигареты, в основном, молодежь до 30 лет. А опрос более 3,5 тысячи школьников 7−10-х классов из 40 школ в Беларуси показал, что доля вейперов составляет 15%.
При этом специалист подчеркнула, что критической отметкой в этом плане является девятый класс, в этот период число вейперов стремительно увеличивается.
— Среди девятиклассников вейпит каждый пятый, а это в восемь раз больше, чем среди семиклассников, — указала врач.
Еще врач сказала, как связаны вейпы и бальзамирование тел в моргах: «Химикат используют для бальзамирования тел в моргах».
Ранее депутат высказался про запрет электронных сигарет в Беларуси и России. Кроме того, белорусов предупредили об опасной болезни от электронных сигарет с симптомами Covid.
Тем временем Минтранс высказался о подорожании такси в Беларуси.