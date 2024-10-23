Композитор Олег Влади рассказал, почему Басков не выпускает его песни

Олега Влади и Николая Баскова связывает не только шоу «Ну-ка, все вместе!», но и давняя дружба. Однако когда-то они пытались наладить и рабочие отношения. Певец даже купил у Влади шесть песен, но выпустить их так и не получилось. Об этом композитор рассказал изданию «Страсти».