Больница в Ростовской области на месяцы затянула с лечением рака у пациентки

В Ростовской области пациентка больницы с подозрением на рак получила направление к онкологу только спустя несколько месяцев после обращения, а не через три дня, как это положено по закону. Нарушение было выявлено в ЦГБ Багаевского района, рассказали в территориальном отделе Росздравнадзора.