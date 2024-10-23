Больница в Ростовской области на месяцы затянула с лечением рака у пациентки

В Ростовской области пациентка больницы с подозрением на рак получила направление к онкологу только спустя несколько месяцев после обращения, а не через три дня, как это положено по закону. Нарушение было выявлено в ЦГБ Багаевского района, рассказали в территориальном отделе Росздравнадзора.
— О задержке сроков направления к профильному специалисту узнали во время внеплановой проверки. Также отметили несоблюдение порядка оказания медпомощи и маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, — сообщили в Росздравнадзоре.
Специалисты надзорного ведомства обратились в суд. В итоге больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье (по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ).