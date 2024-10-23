Российский прибор на зонде BepiColombo обнаружил серу, алюминий и калий на Меркурии

Как отметил ученый, эти успешные замеры подтвердили работоспособность российского прибора и возможность его использования для составления глобальной карты веществ, присутствующих на поверхности Меркурия. По словам Козрыева, зонд MPO начнет сбор необходимых для этого данных в первые месяцы после выхода на стабильную орбиту у Меркурия, что произойдет в начале 2027 года, на год позже изначально озвученных сроков, что связано с выявленными в мае проблемами с работой двигателей миссии.