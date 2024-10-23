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На улице Коммунистической в Уфе походит к концу благоустройство тротуарной зоны

В Уфе завершают благоустройство тротуаров на улице Коммунистической.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе походит к концу благоустройство тротуарной зоны на улице Коммунистической. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленинского района.

В рамках подготовки к 450-летнему юбилею столицы Башкирии здесь обновили плитку, заменили опоры освещения, а также реализовали программу «Чистое небо», которая предполагает перенос всех коммуникаций под землю.

Также на территории завершается высадка крупномерных лип и туй. Такое благоустройство, как утверждают местные власти, важно не только с точки зрения эстетики, но и для более удобного передвижения горожан.

— Надеемся, что жители оценят изменения и будут бережно относиться к новым насаждениям и обновленной инфраструктуре! — заявили в администрации Ленинского района.

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