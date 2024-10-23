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Подход в изготовлении биополимеров надо изменить для снижения вреда экологии

Как отмечают ученые, сейчас способы производства полимеров на основе биологического сырья мало чем отличаются от методов производства полимеров на основе нефти.

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Замена пластика биоразлагаемыми полимерами при современном уровне развития технологий не решает проблемы загрязнения окружающей среды. Для снижения урона экологии необходимо изменить подход к их производству, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на ученых Института катализа имени Борескова СО РАН.

Сейчас в качестве альтернативы полимерам на основе нефти для производства бытовых изделий предлагается использовать биоразлагаемые биополимеры, производимые из возобновляемого сырья. Разработчики таких материалов позиционируют их как экологичный продукт, который, попадая в природу, очень быстро разложится под воздействием естественных условий и микроорганизмов. Это должно снизить негативное воздействие пластиков на окружающую среду. Однако в результате исследования сибирские химики пришли к выводу, что технологии производства и утилизации биоразлагаемых биополимеров не отвечают экологической задаче, которая изначально ставилась перед их внедрением в повседневную жизнь.

«По мнению ученых, у биоразлагаемых биополимеров может быть будущее только в том случае, если полностью изменить подход к их производству, найти новые технологические решения», — пишет издание.

Как отмечают ученые, сейчас способы производства полимеров на основе биологического сырья мало чем отличаются от методов производства полимеров на основе нефти. Например, в качестве одного из компонентов для создания биоразлагаемых изделий используется кислота на основе кукурузы или сахарного тростника. «Для ее получения из молочной кислоты применяются катализаторы на основе соединений олова и опасные для здоровья хлорсодержащие органические растворители. Содержание олова в итоговом продукте строго регламентируется, но не всегда соблюдается. Для переработки биосырья в молочную кислоту, в свою очередь, также нужны многочисленные химические соединения, требующие утилизации», — приводит «Наука в Сибири» слова одного из авторов исследования Ларисы Пинаевой.

Еще одной проблемой биоразлагаемых биопластиков является сложность их утилизации. Быстрое разложение материалов приводит к попаданию в окружающую среду химических добавок и соединений, которые использовались при их производстве, в большом количестве и за относительно короткий промежуток времени, что более негативно влияет на загрязнение природы в сравнении с традиционными полимерами. «Чтобы продвигать биополимеры в жизнь, необходимо коренным образом переработать технологии их производства, а также более детально подойти к вопросу их переработки и утилизации — сегодня эти вопросы остаются открытыми. Технологии уничтожения и переработки традиционных полимеров развиты и оптимизированы», — подчеркнула Пинаева.