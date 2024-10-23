Подход в изготовлении биополимеров надо изменить для снижения вреда экологии

Как отмечают ученые, сейчас способы производства полимеров на основе биологического сырья мало чем отличаются от методов производства полимеров на основе нефти. Например, в качестве одного из компонентов для создания биоразлагаемых изделий используется кислота на основе кукурузы или сахарного тростника. «Для ее получения из молочной кислоты применяются катализаторы на основе соединений олова и опасные для здоровья хлорсодержащие органические растворители. Содержание олова в итоговом продукте строго регламентируется, но не всегда соблюдается. Для переработки биосырья в молочную кислоту, в свою очередь, также нужны многочисленные химические соединения, требующие утилизации», — приводит «Наука в Сибири» слова одного из авторов исследования Ларисы Пинаевой.