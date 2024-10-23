Подход в изготовлении биополимеров надо изменить для снижения вреда экологии

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Замена пластика биоразлагаемыми полимерами при современном уровне развития технологий не решает проблемы загрязнения окружающей среды. Для снижения урона экологии необходимо изменить подход к их производству, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на ученых Института катализа имени Борескова СО РАН.
Сейчас в качестве альтернативы полимерам на основе нефти для производства бытовых изделий предлагается использовать биоразлагаемые биополимеры, производимые из возобновляемого сырья. Разработчики таких материалов позиционируют их как экологичный продукт, который, попадая в природу, очень быстро разложится под воздействием естественных условий и микроорганизмов. Это должно снизить негативное воздействие пластиков на окружающую среду. Однако в результате исследования сибирские химики пришли к выводу, что технологии производства и утилизации биоразлагаемых биополимеров не отвечают экологической задаче, которая изначально ставилась перед их внедрением в повседневную жизнь.
«По мнению ученых, у биоразлагаемых биополимеров может быть будущее только в том случае, если полностью изменить подход к их производству, найти новые технологические решения», — пишет издание.
Как отмечают ученые, сейчас способы производства полимеров на основе биологического сырья мало чем отличаются от методов производства полимеров на основе нефти. Например, в качестве одного из компонентов для создания биоразлагаемых изделий используется кислота на основе кукурузы или сахарного тростника. «Для ее получения из молочной кислоты применяются катализаторы на основе соединений олова и опасные для здоровья хлорсодержащие органические растворители. Содержание олова в итоговом продукте строго регламентируется, но не всегда соблюдается. Для переработки биосырья в молочную кислоту, в свою очередь, также нужны многочисленные химические соединения, требующие утилизации», — приводит «Наука в Сибири» слова одного из авторов исследования Ларисы Пинаевой.
Еще одной проблемой биоразлагаемых биопластиков является сложность их утилизации. Быстрое разложение материалов приводит к попаданию в окружающую среду химических добавок и соединений, которые использовались при их производстве, в большом количестве и за относительно короткий промежуток времени, что более негативно влияет на загрязнение природы в сравнении с традиционными полимерами. «Чтобы продвигать биополимеры в жизнь, необходимо коренным образом переработать технологии их производства, а также более детально подойти к вопросу их переработки и утилизации — сегодня эти вопросы остаются открытыми. Технологии уничтожения и переработки традиционных полимеров развиты и оптимизированы», — подчеркнула Пинаева.