Беженец из Бангладеш обнаружен мертвым на границе Беларуси с Польшей

Также отмечается, что в момент обнаружения трупа беженца польские пограничники находились вблизи пограничного забора. Это шестой труп мигранта, обнаруженный на границе с Польшей с начала года, а с 2021-го на границе с Польшей были найдены 27 погибших иностранцев.