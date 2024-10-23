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Беженец из Бангладеш обнаружен мертвым на границе Беларуси с Польшей

Белорусские пограничники на глазах поляков нашли труп беженца из Бангладеш у забора Польши.

Источник: Комсомольская правда

Тело беженца из Бангладеш обнаружено на границе с Польшей белорусскими пограничниками, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Так, в Каменецком районе 22 октября вблизи польского забора вечером белорусские пограничники обнаружили тело беженца африканской внешности. Как сказали в ГПК, польские силовики выбросили мужчину через калитку для животных на белорусскую территорию.

— Иностранец был без обуви, а из одежды на нем были только джинсы и майка. Кроме того, на теле погибшего присутствовали повреждения — застывшая кровь и гематомы, — прокомментировали в пресс-службе.

Также отмечается, что в момент обнаружения трупа беженца польские пограничники находились вблизи пограничного забора. Это шестой труп мигранта, обнаруженный на границе с Польшей с начала года, а с 2021-го на границе с Польшей были найдены 27 погибших иностранцев.

Еще накануне СМИ сообщили, что Польша тратит на укрепление границы с Беларусью более $625 миллионов в год.

Тем временем женщина-водитель погибла в ДТП микроавтобуса с поездом на переезде под Борисовом.

А в Минске Mercedes выехал на тротуар и врезался в здание, столкнувшись со Skoda: «74-летний водитель проехал на красный».