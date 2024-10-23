В мэрии Екатеринбурга прокомментировали критику спикера СФ из-за транспорта

В марте Алексей Орлов анонсировал запуск масштабной транспортной реформы с 1 августа, позже ее полноценное начало было перенесено на 1 октября. Она подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта и другое. В рамках изменений власти увеличил штраф за безбилетный проезд и внесли изменения в бюджет города. На заключение брутто-контрактов направят 900 млн руб. областных средств, для заключения концессионного соглашения на приобретение 80 трамваев — 85 млн руб. В 2025 году на покупку 50 троллейбусов предусмотрено 750 млн руб. Однако в конце сентября господин Орлов сообщил о переносе срока перевода всех перевозчиков на брутто-контракты для реализации транспортной реформы.