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Мэрия Новосибирска объяснила, почему сняли новые трамваи № 13

Это не связано с поломкой.

Источник: мэрия Новосибирска

Несколько новых трамваев № 13 не вышли на маршрут. Это не связано с поломкой, уточнили в мэрии Новосибирска.

— Вагоны модели Т-701 работают всего 14 дней. После достижения пробега 1 000 километров они обследуются представителями завода-изготовителя совместно со специалистами МКП «ГЭТ», — сообщили в пресс-центре мэрии города.

Вагоны выпустят на линию, после того как специалисты обследуют их и донастроят программное обеспечение. Предположительно, трамваи вернут уже 25 октября.

Ранее стало известно, что на улице Широкой завершили ремонт трамвайных путей.