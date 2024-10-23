Мэрия Новосибирска объяснила, почему сняли новые трамваи № 13

Несколько новых трамваев № 13 не вышли на маршрут. Это не связано с поломкой, уточнили в мэрии Новосибирска.
— Вагоны модели Т-701 работают всего 14 дней. После достижения пробега 1 000 километров они обследуются представителями завода-изготовителя совместно со специалистами МКП «ГЭТ», — сообщили в пресс-центре мэрии города.
Вагоны выпустят на линию, после того как специалисты обследуют их и донастроят программное обеспечение. Предположительно, трамваи вернут уже 25 октября.
Ранее стало известно, что на улице Широкой завершили ремонт трамвайных путей.