Турналог в Ростове будут повышать в ближайшие пять лет

По его словам, уже в 2026 году такие меры привлекут в ростовский бюджет 180 млн руб., которые потратят на благоустройство территории. С начала следующего года туристический налог составит 1% от стоимости проживания в сутки (но не менее 100 ₽). Сумму будут закладывать в стоимость проживания, от ее уплаты освободят льготные категории граждан, включая участников СВО.