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Турналог в Ростове будут повышать в ближайшие пять лет

Ставка туристического налога, установленного в Ростовской области с 1 января 2025 года, будет повышаться на 1% ежегодно.

Источник: Reuters

Таким образом, к 2029 году с гостиниц, отелей и хостелов донской столицы будут взимать 5% от стоимости проживания постояльцев в сутки — сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на слова председателя постоянной комиссии городской думы по бюджету, местным налогам, сборам и муниципальной собственности Игоря Климова.

По его словам, уже в 2026 году такие меры привлекут в ростовский бюджет 180 млн руб., которые потратят на благоустройство территории. С начала следующего года туристический налог составит 1% от стоимости проживания в сутки (но не менее 100 ₽). Сумму будут закладывать в стоимость проживания, от ее уплаты освободят льготные категории граждан, включая участников СВО.

туризм и отдых
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