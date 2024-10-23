Омские гостиницы будут платить туристический налог

Платить налог обязали омские гостиницы. Он начнет взиматься с 2025 года, сумма сбора будет расти постепенно. С 1 января 2025 года она составит 1% от стоимости проживания. С 2026 года налог увеличится до 2%, с 2027 года — до 3%, с 2028 года — до 4% и с 2029 года — до 5%. По данным мэрии, на сегодняшний день на налоговом учете в Омске состоит 70 гостиниц.