Омские гостиницы будут платить туристический налог

Сегодня, 23 декабря, депутаты Омского городского совета утвердили проект решения о введении в Омске туристического налога. Муниципальный нормативный акт был принят после соответствующих изменений в федеральном законодательстве.
Платить налог обязали омские гостиницы. Он начнет взиматься с 2025 года, сумма сбора будет расти постепенно. С 1 января 2025 года она составит 1% от стоимости проживания. С 2026 года налог увеличится до 2%, с 2027 года — до 3%, с 2028 года — до 4% и с 2029 года — до 5%. По данным мэрии, на сегодняшний день на налоговом учете в Омске состоит 70 гостиниц.
Также депутаты намерены проработать вопрос об освобождении от налога в ряде случаев. Планируется, к примеру, что он не будет взиматься за размещение сборных спортсменов, приехавших на соревнования, и командировочных.