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Власти Ленобласти приведут в порядок Гатчину к 100-летию региона

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал привести в порядок Гатчину к 100-летию региона.

Источник: Пресс-служба администрации Ленобласти

Об этом чиновник сообщил в официальном Telegram-канале 23 октября. До 2027 года власти отреставрируют Адмиралтейский и Трехарочный мосты, площадь Коннетабля, здание Круглой Риги и дом Ольдерогге.

За три года также планируют реконструировать киноконцертный зал «Победа», построить физкультурно-оздоровительный комплекс и новый автовокзал, обновить улично-дорожную сеть и благоустроить Приоратский парк. На эти цели Гатчинский муниципальный округ будет ежегодно выделять по 700 млн рублей, Ленобласть добавит в рамках софинансирования еще по 400 млн.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти озвучили план строительства международного автовокзала в Мурино. Земельный участок под объект уже передали подрядчику.