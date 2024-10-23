Власти Ленобласти приведут в порядок Гатчину к 100-летию региона

За три года также планируют реконструировать киноконцертный зал «Победа», построить физкультурно-оздоровительный комплекс и новый автовокзал, обновить улично-дорожную сеть и благоустроить Приоратский парк. На эти цели Гатчинский муниципальный округ будет ежегодно выделять по 700 млн рублей, Ленобласть добавит в рамках софинансирования еще по 400 млн.