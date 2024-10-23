Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшие фото 23 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Бабочка после вылупления из кокона в зоопарке Аттики недалеко от Афин. Из-за потепления бабочки в Греции могут изменить размер.

Источник: Reuters

Дым после израильского удара на фоне продолжающихся боевых действий между «Хезболлой» и израильскими войсками в Тире на юге Ливана.

Источник: Reuters

Художники в парке Эверетт-Трайангл рисуют при свете свечей панораму центра Лос-Анджелеса.

Источник: AP 2024

Житель Манилы купается, несмотря на сильные волны, вызванные тропическим штормом «Трами» на Филиппинах.

Источник: AP 2024

Деревья душистого османтуса, подстриженные в форме шара, в Гуйбо Юань (сад османтуса) в Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян.

Источник: Tang Fangxiao/VCG/Visual China G/ТАСС

Очистные сооружения для воды из реки Темзы Thames Water Mogden в пригороде Лондона. Британское правительство объявило о крупнейшей проверке водного сектора с момента его приватизации. Независимая комиссия сосредоточится на инспекции, рекомендациях и реформировании области.

Источник: NEIL HALL/EPA/ТАСС