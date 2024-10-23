Лучшие фото 23 октября

Бабочка после вылупления из кокона в зоопарке Аттики недалеко от Афин. Из-за потепления бабочки в Греции могут изменить размер.
Дым после израильского удара на фоне продолжающихся боевых действий между «Хезболлой» и израильскими войсками в Тире на юге Ливана.
Художники в парке Эверетт-Трайангл рисуют при свете свечей панораму центра Лос-Анджелеса.
Житель Манилы купается, несмотря на сильные волны, вызванные тропическим штормом «Трами» на Филиппинах.
Деревья душистого османтуса, подстриженные в форме шара, в Гуйбо Юань (сад османтуса) в Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян.
Очистные сооружения для воды из реки Темзы Thames Water Mogden в пригороде Лондона. Британское правительство объявило о крупнейшей проверке водного сектора с момента его приватизации. Независимая комиссия сосредоточится на инспекции, рекомендациях и реформировании области.