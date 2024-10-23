Выявлена способность гипса снижать токсичность буровых отходов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Тюменского индустриального университета (ТИУ) обнаружили свойство гипса снижать токсичность буровых отходов с высоким содержанием солей. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Буровые растворы применяются при строительстве скважин. Эти составы содержат калий, кальцинированную соду и известь. Образующиеся в процессе строительства буровые отходы из-за высокой концентрации солей негативно влияют на почву, воду и растительность. Авторы работы предложили изменить состав реагента для снижения негативного эффекта.
«[Ученые] впервые доказали, что для снижения его токсичности перспективно использование гипса. С его помощью можно создавать оптимальные водно-физические свойства буровых отходов для их утилизации без вреда окружающей среде», — говорится в сообщении.
Исследователи также разработали математическую модель прогноза растворения солей, которая учитывает факторы, влияющие на этот процесс.
«Добавление гипса в разных соотношениях (3−20%) приводило к изменению концентрации хлорид-иона во всех образцах. [Его добавление в состав в количестве от] 15 до 20% снизило содержание карбонат-ионов до минимальных значений и в два раза — фосфат-ионов. Это свидетельствует об эффективности применения гипса для снижения щелочности», — сообщили в ПНИПУ о результатах экспериментов.
Работа выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».