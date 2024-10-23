Выявлена способность гипса снижать токсичность буровых отходов

«Добавление гипса в разных соотношениях (3−20%) приводило к изменению концентрации хлорид-иона во всех образцах. [Его добавление в состав в количестве от] 15 до 20% снизило содержание карбонат-ионов до минимальных значений и в два раза — фосфат-ионов. Это свидетельствует об эффективности применения гипса для снижения щелочности», — сообщили в ПНИПУ о результатах экспериментов.