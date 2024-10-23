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Более двух миллиардов получили от государства представители малого и среднего бизнеса в Башкирии

В Башкирии субъектам малого и среднего бизнеса выделили 2,5 млрд рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за девять месяцев этого года субъектам малого и среднего предпринимательства оказали поддержку на 2,5 миллиарда рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

В республике, по данным властей, сейчас развивается более 138 тысяч субъектов МСП и их количество стабильно растет. Прирост за год составил 4,6%, что превышает показатели по России и по Приволжскому федеральному округу.

Также увеличилось на 46% число самозанятых, их количество составило почти 231 тысячу человек. Всего в сфере малого и среднего бизнеса, согласно сведениям правительства Башкирии, занято порядка 580 тысяч граждан.

— Мы на пути разработки новых механизмов взаимодействия с малым и средним бизнесом, благодаря которому Башкортостан станет еще более привлекательной для наших потенциальных инвесторов. Работаем! — заявил Андрей Назаров.

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