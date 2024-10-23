Пять школ Новочеркасска переведут на дистанционку из-за аварии на водопроводе

Если же проблему с прорывом водопроводной сети не устранят 24 октября, то школы №№ 11, 15, 22, 24, 25 переведут на дистанционку. А школы №№ 20, 31, 32 проведут сокращенные уроки. В Промышленном районе города дошкольные учреждения в этот день работать не будут.