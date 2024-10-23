В Казани состоялось открытие памятника Конфуцию

Ректор КФУ Ленар Сафин и представители делегации КНР посетили памятник «Учителю десяти тысяч поколений» в университетском сквере.
Казанский университет стал площадкой для мероприятий с участием стран БРИКС и партнеров организации.
Делегация КНР во главе с заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, генеральным директором Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюном посетила памятник Конфуцию, установленный на территории университета в рамках перекрестного года культур России и Китая.
В мероприятии также приняли участие генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.
Ранее Максим Шевченко предложил перенести столицу России в Казань.