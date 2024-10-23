В Казани состоялось открытие памятника Конфуцию

Делегация КНР во главе с заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, генеральным директором Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюном посетила памятник Конфуцию, установленный на территории университета в рамках перекрестного года культур России и Китая.