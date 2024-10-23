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В Казани состоялось открытие памятника Конфуцию

Скульптура великого философа расположена в сквере КФУ.

Источник: Пресс-служба КФУ

Ректор КФУ Ленар Сафин и представители делегации КНР посетили памятник «Учителю десяти тысяч поколений» в университетском сквере.

Казанский университет стал площадкой для мероприятий с участием стран БРИКС и партнеров организации.

Делегация КНР во главе с заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК, генеральным директором Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюном посетила памятник Конфуцию, установленный на территории университета в рамках перекрестного года культур России и Китая.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

Ранее Максим Шевченко предложил перенести столицу России в Казань.

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