В Казани снимают действующие из-за саммита БРИКС ограничения движения транспорта

Напомним, что корректировки в схеме движения городского общественного транспорта были связаны с проведением саммита БРИКС в Казани. В город прибыли лидеры государств, входящих в состав этого объединения. Присутствие такого количества высокопоставленных гостей потребовало соблюдения определенных мер безопасности, в том числе и ограничения движения по некоторым улицам города.