В Казани снимают действующие из-за саммита БРИКС ограничения движения транспорта

По информации городских властей, в Казани сняли большую часть действовавших ранее ограничений на работу автобусов и троллейбусов. Транспорт начал работать в прежнем режиме.
Однако некоторые дороги пока остаются перекрытыми. Так, ограничено движение общественного и индивидуального транспорта на участке в районе Казанской Ратуши, а также по местному проезду по улице Петербургской.
Власти Казани допустили вероятность временных перекрытий движения автобусов и троллейбусов в черте города. Но где ожидается изменение маршрутов, пока не сообщается.
Напомним, что корректировки в схеме движения городского общественного транспорта были связаны с проведением саммита БРИКС в Казани. В город прибыли лидеры государств, входящих в состав этого объединения. Присутствие такого количества высокопоставленных гостей потребовало соблюдения определенных мер безопасности, в том числе и ограничения движения по некоторым улицам города.
Саммит БРИКС начался в столице Татарстана 18 октября 2024 года. Завтра, 24 октября, мероприятие завершит свою работу, после чего его гости покинут город.