Toxi$ выпустил клип на песню «ОПУСТОШЕН»

Российский хип-хоп-исполнитель Toxi$ представил музыкальное видео на песню «ОПУСТОШЕН» (2024). Пару в клипе сыграли рэпер Lovv66 и его девушка Арина, которые сами недавно воссоединились после расставания.
В поп-рок-треке Toxi$ надрывно поет об изнуряющей любви: «Теперь тебя нет рядом. Словно водопадом, мои слезы капают на пол. Ты сразу понимала, наши с тобой раны не залечит никто другой».
Мрачный клип с атмосферой российской безысходности соответствует настроению трека.
Композиция «Опустошен» вошла в недавний лиричный EP рэпера «ИЗНУТРИ», состоящий из шести треков.