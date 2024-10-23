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Toxi$ выпустил клип на песню «ОПУСТОШЕН»

Российский хип-хоп-исполнитель Toxi$ представил музыкальное видео на песню «ОПУСТОШЕН» (2024). Пару в клипе сыграли рэпер Lovv66 и его девушка Арина, которые сами недавно воссоединились после расставания.

Источник: Звук

Российский хип-хоп-исполнитель Toxi$ представил музыкальное видео на песню «ОПУСТОШЕН» (2024). Пару в клипе сыграли рэпер Lovv66 и его девушка Арина, которые сами недавно воссоединились после расставания.

В поп-рок-треке Toxi$ надрывно поет об изнуряющей любви: «Теперь тебя нет рядом. Словно водопадом, мои слезы капают на пол. Ты сразу понимала, наши с тобой раны не залечит никто другой».

Мрачный клип с атмосферой российской безысходности соответствует настроению трека.

Композиция «Опустошен» вошла в недавний лиричный EP рэпера «ИЗНУТРИ», состоящий из шести треков.