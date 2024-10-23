В Омске останется на один сквер меньше

В Омске выставили на продажу участок по улице Красный путь. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
Как сообщает «СуперОмск», речь идет об участке площадью 1392 кв. метра по улице Красный путь, между 12-этажным жилым домов по улице Красный путь, 69 и административным зданием на Красном пути, 75.
Как сказано в объявлении, участок предназначен для строительства общественно-делового комплекса.
Земля принадлежит компании Виталия Ольшанского «Загородный-2». Сейчас там располагается небольшой сквер, и ранее участок входил в рекреационную зону, где запрещена подобная застройка. Однако компания Виталия Ольшанского, судя по объявлению, добилась изменения вида разрешенного использования земли.
Это значит, что в Омске станет еще на один сквер меньше. На месте деревьев здесь планируется возвести детский художественный сквер с кафе-мороженым.