«Ростов» — «Локомотив»: Когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России

В последний раз команды встречались в шестом туре РПЛ 25 августа. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». Первый гол на 10-й минуте забил полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков. Спустя три минуты счет сравнял полузащитник желто-синих Роналдо. Однако к концу первого тайма «Локо» все равно лидировал. На 37-й минуте еще один мяч отправил в ворота Илья Самошников. Во второй половине встречи «Локомотив» продолжил прессинг: на 46-й минуте защитник Наир Танкизян принес команде третий гол. Лишь в конце встречи Роналдо оформил дубль, но это не спасло «Ростов» от поражения.