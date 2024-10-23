«Ростов» — «Локомотив»: Когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России

23 октября «Ростов» примет «Локомотив» в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Рассказываем, как прошли предыдущие встречи команд и где смотреть онлайн-трансляцию.
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть игру «Ростов» — «Локомотив» можно в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало встречи — 19.00. Трансляцию запустят в 18.55.
Игра начнется в 19.00. Фото: ФК «Ростов». Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ростова» и «Локомотива».
В последний раз команды встречались в шестом туре РПЛ 25 августа. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». Первый гол на 10-й минуте забил полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков. Спустя три минуты счет сравнял полузащитник желто-синих Роналдо. Однако к концу первого тайма «Локо» все равно лидировал. На 37-й минуте еще один мяч отправил в ворота Илья Самошников. Во второй половине встречи «Локомотив» продолжил прессинг: на 46-й минуте защитник Наир Танкизян принес команде третий гол. Лишь в конце встречи Роналдо оформил дубль, но это не спасло «Ростов» от поражения.
Ранее, 30 июля, москвичи и ростовчане провели матч Кубка России. Желто-синие проиграли со счетом 1:0. На 26-й минуте забил защитник «Локомотива» Илья Самошников. Гол отменили после просмотра видеоповтора. Однако во втором тайме «железнодорожники» снова атаковали ворота «Ростова». На 78-й минуте отличился нападающий Вадим Раков.
В последних пяти матчах «Локомотив» обыгрывал «Ростов». Фото: ФК «Ростов».
Всего в последних пяти встречах «Локомотив» побеждал четыре раза, «Ростов» — один.
В группе B «Локомотив» с пятнадцатью очками занимает первое место. «Ростов» с десятью баллами — на второй строчке.
Результат игры 23 октября не повлияет на места команд. Однако «Ростов» наверняка попытается реабилитироваться в глазах болельщиков после серии неудачных матчей. Букмекеры ожидают конкурентную игру, но фаворитом встречи считают московский клуб.