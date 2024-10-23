Билетная касса на ж/д станции Тольятти вновь заработала с 22 октября

В Тольятти с 22 октября на железнодорожной станции, расположенной на улице Вокзальная, 38, снова начала работать билетная касса. Ранее она была временно закрыта из-за технических причин. Об этом сообщила пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании.
Теперь пассажиры могут приобретать билеты в кассе с 9:00 до 21:00. С 11:30 до 15:30 она будет закрыта на обед. Выходными днями стали четверг и пятница.
Напомним, что с 18 октября 2024 года работа пригородной билетной кассы была приостановлена. В это время пассажиры могли приобретать проездные документы через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в автоматах для печати билетов на станции или непосредственно в самих электричках.