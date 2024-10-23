Билетная касса на ж/д станции Тольятти вновь заработала с 22 октября

Напомним, что с 18 октября 2024 года работа пригородной билетной кассы была приостановлена. В это время пассажиры могли приобретать проездные документы через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в автоматах для печати билетов на станции или непосредственно в самих электричках.