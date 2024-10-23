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Водопровод в Аксайском районе Ростовской области обещают завершить до конца года

Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района в Ростовской области готово уже на 94,5%
Источник: Комсомольская правда

Строительство водопровода в Аксайском районе Ростовской области завершено уже на 94,5%. Этот проект потребовал более 2,3 млрд рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

По словам чиновника, выполнить поставленную задачу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» должны к концу 2024 года. Плановая производительность системы водоснабжения левобережной зоны района — 20 тысяч кубометров в сутки.

К этому моменту проложили около 53 км водопроводных сетей. Коммуникации проходят по территориям Верхнеподпольненского, Ольгинского, Ленинского и Истоминского сельских поселений. Также построены пять насосных станций.

В хуторах Верхнеподпольном, Нижнеподпольном и поселке Дивном насосные станции полностью оборудованы, ведутся пусконаладочные работы. На двух станциях в хуторах Истомино и Ленина выполняют отделку, монтируют внутренние инженерные системы.

В каждой насосной станции установлено по два резервуара чистой воды, эти объекты проходят гидравлические испытания.