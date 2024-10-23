«Это идеальное средство от стресса!» Белорусская певица Галина Шишкова дала дельный совет из турецкого отпуска

Белорусская певица, дизайнер аксессуаров и телеведущая Галина Шишкова дала дельный совет из турецкого отпуска. О том, что Галина в зените осени отправилась в турецкий Кемер, мы рассказывали ранее. Галина наслаждается бархатным сезоном, и честно констатировала: в Турции она уже больше десятка раз.