«Это идеальное средство от стресса!» Белорусская певица Галина Шишкова дала дельный совет из турецкого отпуска

Белорусская певица, дизайнер аксессуаров и телеведущая Галина Шишкова дала дельный совет из турецкого отпуска. О том, что Галина в зените осени отправилась в турецкий Кемер, мы рассказывали ранее. Галина наслаждается бархатным сезоном, и честно констатировала: в Турции она уже больше десятка раз.
Погода способствует релаксу, но солнце может быть обманчивым. Фото: личная страница Галины Шишковой в соцсети.
Заслуженный релакс, о котором Галина рассказывает у себя в соцсетях, выглядит совершенно роскошно: удивительное буйство природных красок, сияющее море, идеальный пляж, лучи теплого солнца.
«Погода супер! Море — отдельная тема! Парное молоко! Воздух как минимум 27−28, но по ощущения жарче», — признавалась Галина в сторис своей соцсети.
Вода в Средиземном море — парное молоко. Фото: личная страница Галины Шишковой в соцсети.
Артистка весьма активно делится фото и видео, сделанными на турецком берегу. Был, к примеру, небольшой рилс: «Чувствуете стресс? Снимите его морем», — так подписала певица чудесные кадры, сделанные на пляже, на берегу такого манящего Средиземного моря. Классный и дельный совет, чудесная природа, морской воздух — бесспорно, эффективное средство от стрессов и осенней хандры.
Ласковый шум моря — отличный способ распрощаться со стрессом. Фото: личная страница Галины Шишковой в соцсети.
«Согласитесь, одно из самых приятных передвижений — из осени или зимы за несколько часов в лето!», — добавила Галина. И тут, думается, нет оснований для даже минимального диспута, не говоря о детальном споре!
Артистка и дизайнер также констатировала: теплые солнечные лучи хоть и дружелюбны, но таят в себе определенную опасность. «Я за пару дней уже подгорела конкретно!» — отметила она.
Пенное море — отличное лекарство от осенней хандры. Фото: личная страница Галины Шишковой в соцсети.
К счастью, это небольшой солнечный ожег не повлиял на планы певица сколь либо существенно. Галина поделилась несколькими фото-видео, выглядит он совершенно роскошно: элегантная белая туника с оригинальной оторочкой, солнцезащитные очки.
«Как прекрасен этот мир», — написала Галина, поставив сразу множество восклицательных знаков.
Певица делится классными снимками и небольшими видео. Фото: личная страница Галины Шишковой в соцсети.
Словом, отпускное настроение и классные эмоции Галине Шишковой удается транслировать своим поклонникам через тысячи километров, чудесные зарисовки с отдыха получают заслуженные лайки, а в комментариях — пожелания отдохнуть, как следует, набраться сил и подаренного природой позитива.
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