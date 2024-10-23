День народного единства в России 2024: суть праздника, его история и традиции

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени. Подробнее об истории, особенностях и традициях праздника — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечается День народного единства.
Дата празднования Дня народного единства была выбрана, чтобы подчеркнуть историческую значимость событий, произошедших в начале XVII века, в период Смутного времени.
Будет ли выходной в этот день?
День народного единства — государственный праздник, это день всегда нерабочий. В 2024 году 4 ноября выпадет на понедельник, он будет нерабочим. Однако в этом году ~дополнительного выходного в начале ноября у россиян не будет~.
На предшествующей празднику неделе — с 28 октября по 2 ноября — будет рабочая суббота, 1 ноября. Затем наступят два выходных — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник). Такой сдвиг произошел из-за того, что ноябрьский выходной перенесли на 30 апреля и присоединили к майским праздникам, которые граждане уже отгуляли.
Хотя трудовая неделя будет шестидневной, предпраздничная суббота — сокращенная, поэтому, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, уйти домой с работы можно будет на час раньше.
Возникновение Дня народного единства: историческая справка.
Предыстория: Смутное время.
В конце XVI — начале XVII века Россия переживала сложный период, известный как Смутное время. После смерти в 1598 году царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, страна осталась без законного наследника престола. На трон взошел муж сестры Федора I Борис Годунов, что вызвало недовольство среди знати и населения.
На фоне шаткости государственной власти в стране начали появляться самозванцы, выдававшие себя за погибшего младшего сына Ивана Грозного Дмитрия. Самый известный из них — Лжедмитрий I, которому удалось занять русский престол. Его царствование, несмотря на краткость (с 1605 по 1606 годы), привело к серьезным конфликтам и внутренним распрям. На династический кризис наложились голод, экономический упадок, начались социальные волнения.
Интервенция Польско-Литовского государства.
Ослаблением России воспользовались соседние государства. В начале XVII века войска Речи Посполитой (Польско-Литовского государства) вторглись на территорию России, чтобы установить контроль над московским престолом. В 1610 году польские отряды заняли Москву.
Формирование народного ополчения.
Возникла угроза самого существования русской государственности, и по всей стране начали возникать народные движения. В Нижнем Новгороде купец Кузьма Минин призвал горожан собрать средства и сформировать ополчение для освобождения столицы. Военным руководителем стал князь Дмитрий Пожарский, опытный полководец и патриот.
Освобождение Москвы.
Осенью 1612 года объединенное ополчение под предводительством Минина и Пожарского подошло к Москве.
После ожесточенных боев 4 ноября 1612 года польско-литовский гарнизон был вынужден покинуть Кремль.
Это событие стало переломным моментом в истории страны, ознаменовав окончание Смутного времени.
Значение иконы Казанской Божьей Матери.
Важную роль в моральной поддержке ополченцев сыграла икона Казанской Божьей Матери. С ней войска вступали в сражения, веря в ее защиту и покровительство. После освобождения Москвы икона стала одним из символов национального единства и духовной силы народа.
Традиции празднования в Русском царстве и Российской империи.
После событий 1612 года Русская православная церковь установила праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери, который отмечался 4 ноября (22 октября по старому стилю). Этот день стал церковным праздником, символизирующим благодарность Богородице за избавление от иноземных захватчиков. В этот день проводились торжественные богослужения, крестные ходы и народные гуляния.
В Российской империи праздник продолжал отмечаться как религиозный и государственный. Императоры и члены царской семьи принимали участие в церковных обрядах. Кроме того, в этот день устраивались военные парады и торжественные мероприятия.
День народного единства в советский период: потеря статуса.
После Октябрьской социалистической революции 1917 года и установления советской власти религиозные праздники были отменены или потеряли официальный статус. 4 ноября перестало быть выходным днем и праздником. Вместо этого 7 ноября стал главным государственным праздником — Днем Великой Октябрьской социалистической революции. Традиции, связанные с празднованием освобождения Москвы в 1612 году, были забыты на официальном уровне.
Современные традиции: возвращение официального статуса праздника.
Изменения в отношении к этому историческому событию начали происходить в конце XX века. После распада СССР и в условиях перехода к новым социальным и культурным реалиям, акцент на национальное единство стал актуальным. В 1990-х российское общество ощутило необходимость пересмотра исторического наследия, что побудило к возрождению старых традиций и праздников, связанных с историей борьбы народа за независимость, в частности событий Смутного времени.
Так, в 2005 году в России указом президента Владимира Путина был вновь учрежден День народного единства, который стал традиционно отмечаться 4 ноября. Праздник призван возродить историческую память о событиях 1612 года и подчеркнуть важность единства народа.
Современные традиции празднования включают:
* Официальные мероприятия: представители руководства страны и регионов возлагают цветы к памятникам Минину и Пожарскому, проводятся торжественные собрания и награждения за заслуги перед Отечеством.