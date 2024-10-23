День народного единства в России 2024: суть праздника, его история и традиции

Изменения в отношении к этому историческому событию начали происходить в конце XX века. После распада СССР и в условиях перехода к новым социальным и культурным реалиям, акцент на национальное единство стал актуальным. В 1990-х российское общество ощутило необходимость пересмотра исторического наследия, что побудило к возрождению старых традиций и праздников, связанных с историей борьбы народа за независимость, в частности событий Смутного времени.