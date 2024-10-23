Дополнительные поезда запустят в Казахстане на праздники

«Это три новых маршрута. Плюс к действующим маршрутам прицепляем дополнительные вагоны: 150 вагонов в общей сложности. Это, по нашей оценке, на октябрьские праздники дает дополнительные 18 тыс. мест. На декабрьские праздники, включая День независимости и Новый год, дает дополнительно 43 тыс. мест. Цены менять не будем. Цена остается», — подчеркнул Карабаев.