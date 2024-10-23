Дамбу в Петербурге закрывать из-за повышенного уровня воды не будут

Сегодня, 23 октября, на западе Ленинградской области преобладает сильный ветер. Уже в полдень его скорость на побережье Финского залива, по данным синоптика Михаила Леуса, достигла до 18 метров в секунду, на акватории — до 22 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся стихии уровень воды в реках и каналах города на Неве начал повышаться. Однако такие метеоусловия не представляют угрозы, поэтому дамбу закрывать пока не планируют. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на дирекцию Комплекса защитных сооружений от наводнений.
— Мы пока не закрываем Комплекс защитных сооружений. Мы контролируем уровень воды, но до закрытия еще нет такого уровня. Наводнением считается уровень один метр 60 сантиметров, — привела газета слова собеседника.
К слову, до этого синоптик Александр Колесов сообщил, что как раз в районе 16:00 вода в городских водоемах будет стремительно повышаться. Ожидается, что ее уровень окажется на отметке 120−130 сантиметров. Однако пугаться не стоит, поскольку к началу ночи ветер будет ослабевать и ситуация начнет налаживаться.