Дамбу в Петербурге закрывать из-за повышенного уровня воды не будут

Сегодня, 23 октября, на западе Ленинградской области преобладает сильный ветер. Уже в полдень его скорость на побережье Финского залива, по данным синоптика Михаила Леуса, достигла до 18 метров в секунду, на акватории — до 22 метров в секунду. Из-за разбушевавшейся стихии уровень воды в реках и каналах города на Неве начал повышаться. Однако такие метеоусловия не представляют угрозы, поэтому дамбу закрывать пока не планируют. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на дирекцию Комплекса защитных сооружений от наводнений.