Забота о доме под названием Земля: в трех регионах России увеличили озеленение на 45%

Итоги башкирских нефтяников по высадке деревьев за последние пять лет впечатляют: более 5,2 миллиона новых зеленых насаждений на площади свыше 1,5 тысячи гектаров. Молодые угодья постепенно превратятся в густые хвойные леса и помогут поддерживать экологический баланс: деревья играют ключевую роль в борьбе с изменением климата, поглощая углекислый газ и выделяя при этом кислород, что делает воздух чище. Также они помогают поддерживать уровень влажности в воздухе, предотвращают эрозию почвы, благодаря своим корневым системам деревья способствуют удержанию влаги, что особенно важно для сельского хозяйства и водоснабжения. Кроме того, лес станет домом для многочисленных видов представителей животного мира и сохранит разнообразие фауны.