Забота о доме под названием Земля: в трех регионах России увеличили озеленение на 45%

В Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ненецком автономном округе на территории более 200 гектаров башкирские нефтяники высадили 748 тысяч деревьев, что на 45% больше, чем в прошлом году.
Озеленение проходило в два этапа: весной было высажено 158 тысяч деревьев на площади 37 гектаров, а осенью — еще 590 тысяч саженцев, занявших 164 гектара. Масштабный экопроект реализован при активном участии компании «Башнефть». Компания в тандеме с «Роснефтью» одной из важнейших задач ставит перед собой сохранение окружающей среды, активно поддерживая тенденцию современного мира, где забота об экологии становится всё более актуальной, внедряются масштабные программы, направленные на минимизацию негативного воздействия на природу. Нефтяники активно участвовали в экологических акциях «Зеленая Башкирия», «Сохраним лес» и «Сад памяти», высаживали деревья в аллеях, скверах, парках.
Одной из ключевых природоохранных акций в 2024 году стала высадка 24 тысяч саженцев на территории природного парка «Аслы-Куль», расположенного в Давлекановском районе. Акция стала ключевым шагом в рамках программы по предотвращению заболачивания крупнейшего озера Башкирии. Еще осенью прошлого года стартовал проект по восстановлению лесных массивов на северо-западных берегах Асликуля. За это время в парке было посажено 68 тысяч сеянцев сосны и 10 тысяч лиственницы Сукачева.
Активное озеленение уже дало плоды: на территории разрослись три участка хвойного леса площадью 19,5 гектара. Цифры действительно впечатляющие! Эксперты Исследовательского центра биологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН уверены, что новый лес поможет сохранить уникальное и всеми любимое озеро в его первозданном виде. Жители регионов показывают отличный пример, как можно объединять усилия бизнеса и общества для достижения общих целей.
Всего за последние 5 лет высажено более 5,2 млн деревьев. Фото: Артур Салимов.
Деятельность по озеленению стала не только экологической инициативой, но и прекрасным примером того, как объединение усилий жителей, ученых и экологов может привести к реальным изменениям. Такие плодотворные начинания не только улучшают экологическую обстановку, но и вдохновляют местных жителей на заботу о природе, настраивая к бережному отношению и сохранению экологии для следующих поколений. В условиях глобальных изменений климата подобные действия становятся особенно актуальными. Каждый саженец — это вклад в будущее планеты.
Итоги башкирских нефтяников по высадке деревьев за последние пять лет впечатляют: более 5,2 миллиона новых зеленых насаждений на площади свыше 1,5 тысячи гектаров. Молодые угодья постепенно превратятся в густые хвойные леса и помогут поддерживать экологический баланс: деревья играют ключевую роль в борьбе с изменением климата, поглощая углекислый газ и выделяя при этом кислород, что делает воздух чище. Также они помогают поддерживать уровень влажности в воздухе, предотвращают эрозию почвы, благодаря своим корневым системам деревья способствуют удержанию влаги, что особенно важно для сельского хозяйства и водоснабжения. Кроме того, лес станет домом для многочисленных видов представителей животного мира и сохранит разнообразие фауны.
Проезжая мимо зеленых лесов, вспомните о том, что за каждым деревом стоит труд людей, стремящихся создать лучшее будущее для нашей планеты.